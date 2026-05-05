В Самаре губернатор встретился с Героями Социалистического Труда и ветеранами

Участники встречи вспомнили трудовые подвиги Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий из Самарской области. Мероприятие прошло в театре оперы и балета имени Шостаковича. Оно было приурочено к Празднику Весны и Труда.

«Самое главное – большое спасибо тем, кто своим примером показывает, что такое настоящее призвание, настоящая трудовая деятельность. Каждый здесь присутствующий – это целая история», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участники встречи вспомнили трудовые подвиги и обсудили передачу опыта молодежи. Герой Соцтруда Геннадий Аншаков рассказал о запуске ракеты «Союз-5» с Байконура. Первые две ступени для нее изготовили в Самаре. Николай Казаков, тоже Герой Соцтруда, участвовал в подготовке запусков «Энергии» и «Бурана». Анна Воргодяева посвятила 43 года сельскому хозяйству. Также на встрече отметили молодого победителя конкурса «Лучший по профессии» Алексея Шикиду. Он занял второе место на федеральном этапе и получил награду в Кремле.

