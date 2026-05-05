В Самаре утвердили границы территории ОКН - могилы Николая Щорса

Могила Николая Щорса находится на городском кладбище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утвердили границы территории объекта культурного наследия федерального значения — могилы Николая Щорса. Она находится на городском кладбище. Об этом сообщает ГИООКН Самарской области.

«В границах территории объекта запрещается хозяйственная деятельность, которая создает угрозы повреждения, разрушения или уничтожения памятника», — говорится в документе.

На территории захоронения запретили строить капитальные объекты, прокладывать инженерные коммуникации надземным способом и устанавливать киоски, павильоны и навесы.

Также нельзя вырубать зеленые насаждения, кроме санитарных рубок. Запрещено размещать крупноформатные рекламные конструкции. Для установки антенн и кондиционеров на фасадах нужно согласование с уполномоченным органом. Стоянки автомобилей разрешены только временные. Все работы на территории должны быть связаны с сохранением объекта. Уничтожение предмета охраны строго запрещено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал