В Самаре открылась «Стена памяти» в преддверии Дня Победы

«Стены памяти» появятся в школах, домах культуры, библиотеках, музеях

В Самаре 5 мая дали старт Всероссийской акции «Стена памяти». Центральной площадкой в регионе стал Окружной дом офицеров Самарского гарнизона. Любой желающий может прикрепить портрет своего героя с указанием ФИО, звания и годов жизни. Об этом сообщают «Волонтеры Победы».

«Это один из форматов акции "Бессмертный полк", который был впервые предложен к проведению в 2023 году», — говорится в сообщении.

Почетные гости запустили эстафету официальных открытий стендов в Самарской области. Начальник Дома офицеров, министр молодежной политики и исполнительный директор реготделения вместе с добровольцами прикрепили портреты своих героев на стенд. «Стены памяти» появятся в школах, домах культуры, библиотеках, музеях, университетах и на предприятиях по всей России и за рубежом.

