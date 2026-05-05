В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 21:37, она длилась полтора часа. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», – написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 20:09, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В самарском аэропорту были ограничены полеты с 20:27 до 21:43.

Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.

