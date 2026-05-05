SHAMAN спел со школьниками: юный поклонник из Самары не ожидал, что окажется на сцене рядом со звездой

Юный артист спел с именитым певцом. Фото: Музыкально-хореографический театр « Искорки»

В Самаре еще 20 апреля прошел концерт певца SHAMAN. Зрители были в восторге, но только сейчас стало известно, что одному из них повезло особенно. Юная звездочка из музыкально-хореографического театра "Искорки" Максим Баценко на концерт пришел с родителями. И сам не ожидал, что в какой-то момент окажется на сцене рядом с знаменитостью

- Наш совсем юный, но смелый и талантливый артист Максим Баценко не просто побывал на концерте — он вышел на сцену и даже исполнил песню вместе с Ярославом! Очень гордимся тем, что в нашем коллективе есть такие замечательные и целеустремлённые ребята, и, конечно, радуемся их достижениям! - рассказали в коллективе об этом событии.

Максим уже давно занимается творчеством и уже не раз становился лауреатом различных конкурсов. Недавно в конкурсе "Вокальный штурм" он стал лауреатом третьей степени.

Ярослав во время концерта отметил, что хочет провести урок для детей и предложил кому-то посмелее выйти на сцену. Затем он провел урок и показал ребятам ноты. А затем пропел их вместе с ними.

Напомним, что на концерте Ярослав также отвечал на вопросы зрителей. Один из вопросов был о возможности дуэта с Надеждой Бабкиной.

- Мы работаем в этом направлении, но всему свое время и надо набраться терпения, - отметил SHAMAN.