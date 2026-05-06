НовостиОбщество6 мая 2026 4:34

Самарцы пожаловались мэру на износ трамвайных путей

Самарцы попросили отремонтировать трамвайные пути в центре города
Екатерина ПАВЛОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в социальной сети «ВКонтакте» один из местных жителей попросил отремонтировать трамвайные пути в центре города. По его словам, стыки рельсов небрежно сварены, пути кривые, а дорожное полотно на улице Фрунзе «убито».

«При проезде трамвая дома трясет так, что лопается штукатурка на фасадах и внутри зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры. От постоянных грохотов и вибраций разрушаются фундаменты и фасады старинных домов», – написал мужчина.

Ему ответили в департаменте городского хозяйства и экологии. По словам ведомства, в 2026 году ремонтные работы в центре не запланированы, но информация внесена в лист ожидания на 2027 год. В случае образования экономии бюджетных средств после завершения работ на плановых объектах возможность ремонта будет рассмотрена в текущем году.

