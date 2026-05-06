Парад Победы пройдет в Самаре без техники и с меньшим числом зрителей 9 мая

Парад Победы 9 мая 2026 года на площади Куйбышева в Самаре пройдет без военной техники. Участие примут 1300 человек: 490 - от Минобороны РФ, 820 - от других организаций. Попасть на парад можно только по пригласительным билетам. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня Победы.

«На площадь будут пускать через два КПП: на пересечении Вилоновской и Галактионовской, а также Красноармейской и Галактионовской», – говорится в сообщении.

Зрительские трибуны разместят вдоль театра оперы и балета. Их число сократят с восьми до двух. Фейерверк и артиллерийский салют запустят в 22:00 с барж напротив Струковского сада на первой очереди набережной. Для безопасности развернут барьеры, КПП и рамки детекторов.

