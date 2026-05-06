Троих жителей Тольятти будут судить за неуплату более 352 млн рублей налогов

Компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 352 млн рублей.

В Тольятти генеральный директор, коммерческий директор и бенефициар одной из коммерческих организаций в период с 2020 по 2021 год вносили в налоговые декларации недостоверные сведения о расходах компании, указывая фиктивные хозяйственные операции. Это позволило им сильно снизить сумму налогов, которую они должны были выплачивать. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 352 млн рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело, расследование которого уже завершено. Сейчас оно направлено в суд», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На имущество одного из обвиняемых наложили арест для возможного возмещения ущерба.

