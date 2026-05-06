В Самаре прозвучат песни военных лет в академическом исполнении 8 мая

Вход свободный

8 мая в 17:00 в галерее «Новое пространство» в Самаре состоится концерт «Книга памяти», посвященный 81-летию Победы. Гости услышат музыкальные произведения о Великой Отечественной войне в академическом исполнении. Вход свободный. Об этом сообщили в СОУНБ.

«Военные песни хранят память о подвиге советского народа наравне с историческими документами. Сила духа героев, живые чувства и эмоции через музыку и стихи отзываются в сердцах каждого нового поколения», – говорится в сообщении.

На сцене выступят солистка Самарского театра оперы и балета Наталья Фризе, солисты филармонии Илья Василевский и Роман Мамедов. Также примет участие ансамбль учащихся вокального отделения СМУ им. Шаталова под руководством Юлии Максимовой. Аккомпанировать артистам на рояле будут преподаватели музыкального училища Татьяна Тумбинская, Станислав Лапенков и Оксана Морозова. В концерте сыграет трубач Святогор Давыдов. Мероприятие пройдет по адресу: проспект Ленина, 14а. Возрастное ограничение: 6+.

