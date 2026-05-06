В Тольятти работники магазина помешали украсть алкоголь, консервы, кофе и масло

Момент попал на камеру очевидца

В Тольятти работники магазина помешали мужчине украсть алкоголь и продукты. Происшествие произошло в сетевом магазине на улице 70 лет Октября. Нарушителя задержали охранник и продавец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина зашел в магазин днем, сложил в сумку бутылку вина, семь банок консервов «печень трески», пачку кофе и масла. Он попытался уйти без оплаты», – отметили в ведомстве.

Действия пресекли сотрудники магазина. Момент попал на камеру очевидца, запись опубликовали в соцсетях. Полицейские задержали 28-летнего безработного местного жителя. На него завели уголовное дело. Расследование продолжается.

