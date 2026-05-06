В Самаре утвердили границы могилы Николая Щорса

Теперь на ее территории запрещено вести деятельность, которая может привести к повреждению, разрушению или уничтожению памятника культуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области утвердила границы ОКН федерального значения – могилы Николая Щорса, которая расположена на городском кладбище. Теперь на ее территории запрещено вести деятельность, которая может привести к повреждению, разрушению или уничтожению памятника культуры.

«На территории запрещено размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта», – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, там запрещено вырубать зеленые насаждения, если это не является санитарной рубкой, и устанавливать технические устройства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал