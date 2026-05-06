В Самарской области водителям напомнили про важность детских автокресел

В Самарской области продолжают проводить мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. В школе Безенчукского района сотрудники Госавтоинспекции провели для учеников 3-го класса познавательный урок, на котором разобрали дорожные ситуации и рассказали о ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В Исаклинском районе полицейские напомнили участникам дорожного движения о том, что велосипедисты должны двигаться по велодорожкам или правому краю дороги, спешиваться при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы в темное время суток», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В Красноярском районе с водителями провели беседы о безопасной перевозке детей, проверили наличие автокресел и их соответствие возрасту и росту ребенка, после чего раздали информационные листовки.

