Житель Тольятти выращивал наркотики в арендованных квартирах и хранил гранату

В Тольятти прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере и в незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«С марта 2025 года по февраль 2026 года мужчина арендовал две квартиры в Тольятти. Он оборудовал их бокс-палатками, системами освещения и вентиляции», - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота изъяли наркотик массой около 4,8 кг. Также при обыске в квартире нашли ручную осколочную гранату промышленного изготовления с запалом. Уголовное дело направлено в суд.

