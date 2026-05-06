Самара встретит «Огонь памяти» 6 мая

Протяженность маршрутов акции превысила 70 тысяч километров Фото: администрация Самары

Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти» 6 мая. Представители Народного фронта доставят в областную столицу капсулу с частицей Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Ее встретят в 9:52 на Железнодорожном вокзале. Об этом сообщает администрация Самары.

«Акция объединяет поколения вокруг идеи сохранения исторической правды и уважения к подвигу защитников Отечества», - говорится в сообщении.

8 мая огонь торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы войны в поселке 113 км в Куйбышевском районе Самары. А 7 мая огонь зажгут у Мемориала в честь 40-летия Победы в Тольятти.

