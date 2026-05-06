79% жителей Самары назвали День Победы главным праздником

Для 79% самарцев День Победы остается личным праздником

Согласно результатам опроса SuperJob, для 79% самарцев День Победы остается личным праздником, что делает его первым в рейтинге главных. Новый год занял второе место: за него проголосовали 72%, причем женщины ценят его заметно больше мужчин (78% против 66%). Третьим стал Международный женский день.

«Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 89% граждан (положительно относятся 63%, скорее положительно – еще 26%), а «Бессмертный полк» – 90% (71% полностью и 19% скорее положительно). Женщины поддерживают обе инициативы активнее мужчин», – рассказали аналитики сервиса.

За Рождество проголосовали 40% самарцев, за День защитника Отечества – 31%, за Праздник Весны и Труда – 29%, за День России – 26%, за День народного единства – 15%. 9% опрошенных рассказали, что ни один официальный праздник не имеет для них личного значения.

