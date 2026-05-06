НовостиОбщество6 мая 2026 7:12

В Самаре строительство микрорайона у парка Металлургов могут начать в 2026 году

В Самаре застройщик завершает подготовку документов и ждет разрешение на работы
Елизавета ЖИРНОВА
Проект находится на экспертизе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершается подготовка к застройке территории около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Речь идет о комплексном развитии участка площадью 12,6 га. Строительство может стартовать в 2026 году. Об этом «Волга Ньюс» сообщает первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

«Проект находится на экспертизе. Ожидается, что к началу лета компания может обратиться в минстрой за разрешением на строительство», – рассказала Екатерина Семенова.

Площадка состоит из двух участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров. Второй – между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Там стояли старые двухэтажные дома. Часть из них уже расселили и снесли.

