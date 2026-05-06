В Самаре пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей

Мошенники требовали «задекларировать» ее денежные средства, ссылаясь на якобы существующие законы

76-летней жительнице Самары в течение нескольких дней звонили якобы сотрудники различных государственных учреждений, которые требовали «задекларировать» ее денежные средства, ссылаясь на якобы существующие законы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Под психологическим давлением пенсионерка согласилась и лично передала неизвестным более 1 миллиона рублей. Она поняла, что попалась на уловку мошенников, когда ей об этом рассказали родственники. После этого женщина обратилась в полицию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

