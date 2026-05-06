НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:28

В Самаре пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей

В Самаре мошенники убедили 76-летнюю женщину «задекларировать» более миллиона рублей
Екатерина ПАВЛОВА
Мошенники требовали «задекларировать» ее денежные средства, ссылаясь на якобы существующие законы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

76-летней жительнице Самары в течение нескольких дней звонили якобы сотрудники различных государственных учреждений, которые требовали «задекларировать» ее денежные средства, ссылаясь на якобы существующие законы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Под психологическим давлением пенсионерка согласилась и лично передала неизвестным более 1 миллиона рублей. Она поняла, что попалась на уловку мошенников, когда ей об этом рассказали родственники. После этого женщина обратилась в полицию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Напомним, троих жителей Тольятти будут судить за неуплату более 352 млн рублей налогов.

