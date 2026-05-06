В Самаре ТТУ ищет подрядчика для круглосуточной защиты объектов

Заявки принимают до 21 мая 2026 года

В Самаре ищут подрядчика для охраны территорий и имущества МП «ТТУ». Начальная цена контракта — почти 38 млн рублей. Заявки принимают до 21 мая 2026 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется обеспечить круглосуточную физическую охрану объектов, пропускной режим и контроль за охранной сигнализацией. Также требуется группа быстрого реагирования для выезда по сигналу "Тревога"», — говорится в документе.

Охранять будут трамвайные и троллейбусные депо, службу пути, общежития, базу отдыха «Родничок» и узловую станцию «Самара Арена». Всего за сутки требуется 648 человек. Победитель тендера также должен за свой счет установить 13 тревожных кнопок с выводом на пульт централизованного наблюдения. Оборудование передадут заказчику во временное пользование.

