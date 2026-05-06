67% самарцев считают, что автоматизация может повысить их производительность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Опрос hh.ru показал, что 67% жителей Самарской области считают автоматизацию части рабочих задач важным фактором для повышения производительности труда. Особенно активно эту идею поддержали респонденты от 18 до 24 лет (76%), а среди представителей различных сфер – сотрудники маркетинга, рекламы и PR (83%), финансов и бухгалтерии (81%), юристы (80%) и менеджеры (78%).

«Автоматизация только одного процесса, например, ведения и согласования заявок на подбор нового персонала, способна освободить рекрутеру до трех часов ежедневно. Это время сотрудник может потратить на стратегические задачи вместо рутинной работы, что напрямую влияет на развитие бизнеса», – рассказала директор по развитию Talantix Марина Хадина.

64% опрошенных назвали важным фактором для повышения производительности готовность руководства прислушиваться к мнению персонала. Столько же указали на повышение зарплаты. Обучение новым навыкам отметили 48%, а 34% – внедрение современных технологий или замену устаревшего оборудования.

