НовостиОбщество6 мая 2026 8:17

В Самарской области обязали установить охранные зоны трех памятников природы

В Самарской области выявили нарушения в зонах «Иргизской поймы», «Малого Иргиза» и «Васильевских островов»
Елизавета ЖИРНОВА
Границы и режим охраны природных зон не установлены

Границы и режим охраны природных зон не установлены

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд обязал минприроды региона подготовить проекты охранных зон для трех памятников природы. Речь идет об «Иргизской пойме», «Ландшафтном комплексе вдоль р. Малый Иргиз» и «Васильевских островах». Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Отсутствие охранных зон может привести к нарушению режима использования территорий, загрязнению и отчуждению земель», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд после проверки. Ведомство выяснило, что границы и режим охраны этих природных зон не установлены. Это создает риски для экологии региона. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

