Самарский суд отказал в досрочном освобождении мужчине, похитившему 300 млн рублей

Он организовал финансовую пирамиду и похитил более 300 млн рублей

В Красноярском районе Самарской области мужчину приговорили к 13,5 годам лишения свободы за 548 эпизодов мошенничества. Он организовал финансовую пирамиду и похитил более 300 млн рублей. После отбытия части наказания его защитник подал в суд ходатайство о досрочном освобождении, ссылаясь на плохое здоровье заключенного. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Осужденный неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, мер к возмещению причиненного ущерба не принимал, в том числе не трудоустраивался в исправительном учреждении. Согласно медицинскому заключению, у мужчины отсутствуют заболевания, препятствующие дальнейшему отбыванию наказания», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд рассмотрел доказательства, опровергающие доводы защиты, и отказал в досрочном освобождении.

