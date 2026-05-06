В Самаре стартовала акция «Цветущий май» по озеленению дворов

Итоги подведут в конце лета Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала городская акция «Цветущий май» по озеленению дворовых территорий. Она приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация Самары.

«Идею посадки цветов в 2019 году апробировал ТОС «Мичуринский». В прошлом году участниками акции стали более 2,5 тысячи человек. Теперь проект решили расширить на все районы Самары», – говорится в сообщении.

Участников будут оценивать в трех номинациях: за количество цветущих объектов, дизайнерский подход и лучшую организацию. Итоги подведут в конце лета 11 августа. Все желающие могут присоединиться через ТОСы и получить консультацию ландшафтных дизайнеров.

