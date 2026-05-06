Интервью с Николаем Фоменко выйдет в эфире радио "КП-Самара" 7 мая

Николай Пантелеевич Фоменко дал интервью радио "КП-Самара"

Николай Пантелеевич Фоменко почетный гражданин Самары, заслуженный связист РСФСР, ветеран и участник Великой Отечественной войны, основатель телеканала «СКаТ» в преддверии своего 100-летнего юбилея дал большое интервью радио «КП-Самара».

В беседе с журналистами Николай Пантелеевич вспомнил о непростых годах военного времени, рассказал о строительстве передающих башен в регионе, про первый ТВ сигнал, о работе первого офиса «СКаТ» и многое другое.

Интервью с почетным гостем выйдет 7 мая, в День радио в России. Послушать эфир программы вы сможете на волне 98.2 ФМ в 14:00.

