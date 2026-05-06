За месяц стоимость машин в Самарской области увеличилась на 5,2%

Автомобили локальных марок остались на уровне 2,04 млн рублей

В Самарской области средняя цена нового автомобиля в апреле 2026 года выросла на 5,2% по сравнению с мартом и составила 2,85 млн рублей. Об этом сообщают «Авто.ру Бизнес».

«Предложение со стороны локальных марок выросло с начала года на 18%, а относительно марта — на 5%. Средняя цена машины китайской марки в апреле впервые превысила 4 млн рублей», — отметили аналитики.

Китайские бренды увеличили предложение за месяц на 1%. Их средняя цена прибавила 2,7%. Автомобили локальных марок остались на уровне 2,04 млн рублей. В число моделей, подешевевших за месяц, вошли Geely Monjaro (-3,3%), Solaris HC (-3,1%), Haval Jolion (-2,1%), Lada Niva Travel (-2%) и Haval H3 (-1,8%).

