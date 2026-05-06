На Параде Победы в Самаре сократят число зрителей и уменьшат количество трибун

Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП
В этом году было принято решение сократить число зрителей, которые смогут посетить Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре 9 мая. О таком решении организаторы сообщили 5 мая на пресс-конференции. Трибун для зрителей станет меньше – две вместо восьми.
Организаторы, в первую очередь, руководствуются соображениями безопасности. Зрителей будут пускать только по пригласительным билетам, а вот дети в возрасте до семи лет на мероприятие не попадут.
Парад в этом году пройдет без военной техники, а вот традиционный салют состоится. Кроме того, в День Победы в Самаре могут ограничивать интернет.
