На Параде Победы в Самаре сократят число зрителей и уменьшат количество трибун

Зрителей будут пускать только по пригласительным билетам Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году было принято решение сократить число зрителей, которые смогут посетить Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре 9 мая. О таком решении организаторы сообщили 5 мая на пресс-конференции. Трибун для зрителей станет меньше – две вместо восьми.

Организаторы, в первую очередь, руководствуются соображениями безопасности. Зрителей будут пускать только по пригласительным билетам, а вот дети в возрасте до семи лет на мероприятие не попадут.

Парад в этом году пройдет без военной техники, а вот традиционный салют состоится. Кроме того, в День Победы в Самаре могут ограничивать интернет.

