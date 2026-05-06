Экс-спикер гордумы Тольятти Зверев получил условный срок за мошенничество

Уголовное дело завели в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшему спикеру Тольяттинской гордумы Алексею Звереву вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере. Он получил четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщает oboz.info.

Инициатором уголовного дела стал давний бизнес партнер Зверева, который в 2017 году обнаружил вывод денег и имущества из их компании. Уголовное дело завели в 2021 году, а в 2023 году обвинение предъявили трем фигурантам, в том числе Звереву.

По версии следствия, мужчины похитили безналичные денежные средства и имущество организации. Деньги выводились через многочисленные займы. Общий ущерб оценивался в 148 миллионов рублей. В результате Автозаводский районный суд признал Алексея Зверева виновным и назначил ему условный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал