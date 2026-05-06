Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области

Мастерская нарастила объемы производства Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области семейная мастерская Rezznik нарастила объемы производства после получения гранта. В 2025 году предприятие стало одним из победителей конкурса для креативных индустрий.

«Мы в регионе планомерно работаем над развитием креативной экономики. Вклад креативных индустрий в экономику составляет почти 4%», — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Семейное дело супруги Резник открыли пять лет назад. Они освоили лазерную резку и гравировку с нуля. Мастерская создает сувениры, корпоративные подарки и наборы для творчества. Полученный грант позволил закупить им новое оборудование.

До 20 мая предприниматели сферы креативных индустрий могут подать заявку на грант до 750 тысяч рублей. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

