Новый сезон «Школы муниципального депутата» проведут в Самаре

В рамках дня открытых дверей всех желающих познакомили с образовательным проектом. Фото: реготделение "Единой России"

12 мая в Самаре откроется новый сезон «Школы муниципального депутата». Обучение будет проходить офлайн и онлайн. В преддверии этого события при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» состоялся день открытых дверей.

«Успешное развитие любого муниципалитета невозможно без предпринимательской инициативы и здоровой деловой среды. Проект «Предпринимательство» как раз создан для того, чтобы объединять усилия, убирать барьеры и давать бизнесу возможности участвовать в жизни города», — сказал координатор партпроекта в Самарской области Эдуард Харченко.

В рамках дня открытых дверей всех желающих познакомили с образовательным проектом. «Школа муниципального депутата» готовит кадровый резерв для местного самоуправления и региональной политики. Участники обсудили психологию публичной власти, инструменты развития территорий и роль предпринимательского сообщества в муниципальной повестке.

Основным событием стал практический тренинг, при котором в интерактивном формате удалось разобрать, как принимать решения в условиях стресса, выстраивать эффективную коммуникацию с разными аудиториями и формировать личный бренд публичного политика или предпринимателя. Завершилась встреча неформальной дискуссией. Регистрация на обучение доступна по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал