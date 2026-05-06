Жители Самары возмутились отсутствием туалетов на площади Героев 21 Армии

Ближайшая кабинка от места проведения массовых мероприятий находится далеко. Фото: администрация Самары.

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей обратился с просьбой установить туалеты на площади Героев 21 Армии, где недавно включили светомузыкальный фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». По его словам, ближайшая кабинка от места проведения массовых мероприятий находится далеко, из-за этого люди вынуждены «справлять нужду» в ближайших дворах.

«Включение фонтана – это прекрасно. Новая патриотическая, музыкальная и красивая площадка, вероятно, сможет привлечь к себе внимание как туристов, так и самарцев. Но на площади нет туалета. Ближайшая кабинка находится в «ТЦ Мелодия», но об этом мало кто знает. Зато все видят, что рядом есть двор. Осенью туда ходили все посетители площади. Пожалуйста, поставьте туалеты на площади и сделайте указатели, где они находятся», – написал самарец.

В департаменте городского хозяйства ему ответили, что установка туалетов на территории площади не запланирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал