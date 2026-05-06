Самарская таможня завела дело о контрабанде 103 экзотических птиц

Для перемещения птиц через границу действует разрешительный порядок Фото: Самарская таможня

Самарская таможня завела уголовное дело в отношении иностранца за контрабанду стратегически важных ресурсов дикой фауны. Речь идет о 103 экзотических птицах, часть из которых включена в конвенцию СИТЕС. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

«Для перемещения таких птиц через границу действует разрешительный порядок. Общая среднерыночная стоимость изъятых особей составила более 1 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Птиц задержали на МАПП «Сагарчин» в Оренбургской области. Они прошли ветеринарное обследование. Пернатых направили в Ульяновский и Московский зоопарки. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, машину с птицами таможенники остановили в районе поселка Акбулак. В ней были следующие виды попугаев: краснохвостые жако, траурный какаду Бэнкса и др. Водитель не смог предоставить разрешительные документы на ввоз птиц.

