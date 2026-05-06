С 12 мая изменится расписание электрички Новокуйбышевск – Самара

В Самарской области с 12 мая меняется расписание электрички, которая ездит из Самары Новокуйбышевск по утрам. Об этом предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Ранее пригородный поезд №7544 отправлялся из Новокуйбышевска в 08.20. А с 12 мая он будет выезжать в 08.45.

Электричка проследует через станции Молодежная, Липяги, Северная, Конструкторская, Соцгород, Парк Дружбы народов. На конечную станцию, в Самару, она будет приезжать в 09.13.

