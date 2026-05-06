Самарский художественный музей получит в дар три картины Царицынского

Художник-график был участником антифашистского подполья. Фото: Самарский художественный музей

Самарский областной художественный музей примет в дар произведения участника Великой Отечественной войны Леонида Царицынского. Три живописные работы поступят в учреждение в преддверии дня Победы.

«Художник-график был узником концентрационного лагеря Бухенвальд и участником антифашистского подполья. Пережив фронт, плен, лагеря и репрессии, он посвятил свою жизнь искусству, создав уникальный художественный язык», – рассказали в пресс-службе.

Особое место в работах Царицынского занимают темы памяти, человеческой судьбы и нравственного выбора. Музей Самары пополнится картинами, созданными по мотивам русских народных сказок: «Репка», «Машенька и медведь», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

