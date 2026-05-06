В Самаре завершили озеленение на Молодогвардейской и Чапаевской

Счет цветам и кустарникам идет на миллионы Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре завершили работы по озеленению на Молодогвардейской, Чапаевской и других улицах. Сотрудники служб восстанавливают бордюры, подсыпают землю и засеивают газоны. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Самара стала одним из первых городов России, где уход за зелеными насаждениями включили в перечень работ по содержанию дорог. После ремонта подрядчики обязаны восстановить газоны и высадить растения», — говорит глава города.

Деревья и кустарники подбирают ветро- и морозоустойчивые. В перспективе городу нужен собственный питомник для саженцев. Постоянно идет снос аварийных деревьев и компенсационное озеленение. До конца мая планируют высадить порядка 800 крупномеров. Счет цветам и кустарникам идет на миллионы.

