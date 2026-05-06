В колонию Тольятти пытались пронести два телефона с сим-картами

Фото: УФСИН Самарской области

В исправительной колонии №16, которая расположена в Тольятти, пресекли попытку доставки запрещенных предметов. Сотрудники оперативного отдела по оперативной информации проверили «Газель», которая доставляла полиэтиленовую продукцию для производства вторсырья.

«В ходе досмотра транспортного средства в партии ввозимого сырья обнаружены и изъяты запрещенные предметы», – прокомментировала пресс-служба УФСИН Самарской области.

В колонию пытались пронести два мобильных телефона с двумя зарядными устройствами и пару сим-карт.

За рулем транспорта был мужчина 1983 года рождения. По этому факту начали проверку.

