В Самарской области Mitsubish столкнулся с Lada Granta

Там он совершил разворот, хотя делать это было запрещено, и не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

5 мая в Ставропольском районе Самарской области 62-летний водитель Mitsubishi ехал по 6,65 км автодороги «Тольятти – Хрящевка». Там он совершил разворот, хотя делать это было запрещено, и не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta под управлением 72-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении. Из-за этого они столкнулись. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Оба водителя с места ДТП были доставлены в больницу. После обследования врачи рекомендовали им амбулаторное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В действиях водителя Mitsubishi полицейские зафиксировали правонарушения, за которые предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1500 до 2250 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал