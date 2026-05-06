У молодых самарцев все чаще диагностируют синдром сухого глаза и близорукость

Чтобы избежать проблем со зрением, нужно посещать офтальмолога как минимум раз в год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время у молодых россиян, в том числе у самарцев, все чаще диагностируют болезни глаз, которые ранее считались «возрастными». Почему так происходит, какие глазные болезни диагностируют у молодежи, объяснила врач-офтальмолог Дарья Плюгачева.

«Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше шестидесяти лет. Однако сейчас эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей», – рассказала эксперт.

Также заметно «помолодел» синдром сухого глаза: раньше на него жаловались пациенты в возрасте от 40 лет, а сейчас симптомы появляются уже в 15-25 лет. Причинами называют постоянное использование гаджетов, когда человек реже моргает, анемию и нехватку витамина В12. Нередко синдром сухого глаза сочетается со снижением зрения.

Чтобы избежать проблем со зрением, эксперт советует посещать офтальмолога как минимум раз в год, даже если жалоб нет, пишет BFM Кубань.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал