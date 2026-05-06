Маршруты 14 пригородных поездов продлят в Самарской области с 12 мая

Пассажирам советуют внимательно следить за расписанием.

Со вторника, 12 мая 2026 года, в Самарской области будут продлены маршруты пригородных поездов. Изменения коснутся 14 электричек. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

Так, ежедневно поезда № 6352/6351 устанавливаются сообщением Курумоч (05.27) – Чапаевск (07.47), № 6354/6353 как Курумоч (12.11) – Новокуйбышевская (14.09), № 6010/6009 как Новокуйбышевская (16.38) – Жигулевское Море (19.34), № 6564/6563 как Водинская (08.24) – Сызрань-1 (11.52), № 6558/6557 как Сызрань-1 (09.32) – Водинская (13.03), № 6550/6549 Безенчук (17.50) – Водинская (20.06).

Кроме того, поезда № 6552/6551 теперь будут ходить как Водинская (11.02) – Безенчук (13.15), № 6566/6565 как Сызрань-1 (18.01) – Водинская (21.37), № 6555/7573 как Смышляевка (18.50) – Сызрань-1(22.10), № 7549 как Смышляевка (16.59) – Сызрань-1 (20.07), № 7532 Сызрань-1 (04.40) – Мирная (07.39).

По рабочим дням поезда № 6314/6313 начнут перевозить пассажиров по маршруту Чапаевск (07.57) – Курумоч (10.18), а № 6553 по маршруту Смышляевка (15.42) – Безенчук (17.36). По выходным дням запускают поезд № 6364/6363 Чапаевск (07.57) – Жигулевское Море (11.06). Также целый ряд электричек отменяется, подробности по ссылке.

