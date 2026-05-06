Россиянам обнулят трафик на миграцию файлов из iCloud

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Россияне смогут не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании Облаком Мail в браузере и мобильном приложении. Предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах, сообщает пресс-служба МегаФона.

Mail предоставил опцию переноса файлов из iCloud, которая доступна в приложении Облака. После активации функции автозагрузка в мобильном приложении Облака загрузка данных из хранилища Apple начнет работать в фоновом режиме, а загруженные фото и видео будут сохранены в папку, установленную по умолчанию главной.

Благодаря автозагрузке перенос данных не расходует доступное облачное пространство пользователя. Для своих абонентов оператор обнулит мобильный трафик на сервисы Облака Mail в период с 13 по 19 мая.

«Многие пользователи годами использовали зарубежное хранилище и сохранили в нем большое количество фото, видео и документов. Чтобы после миграции данных в отечественное облако абоненты могли свободно упорядочить их, просматривать, загружать и скачивать, мы запустили льготный период, в течение которого интернет пакет по тарифу не будет расходоваться», — рассказала директор департамента по продуктам В2С МегаФона Мария Фаустова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал