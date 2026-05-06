Интерес к ипотеке по рыночным ставкам год к году вырос почти в 4 раза

Эксперты отмечают уверенный рост интереса россиян к рыночной ипотеке

В апреле 2026 года выдачи ипотеки показали рост как в помесячной, так и в годовой динамике. Наибольший прирост пришелся на базовую ипотеку – по сравнению с мартом 2026 года объемы кредитования прибавили 17% и достигли почти 100 млрд руб. Для сравнения: в апреле 2025 года выдачи по рыночным ставкам едва превышали 25 млрд руб. Такие данные приводит Домклик.

«Рыночная ипотека продолжает расти, что способствует выравниванию баланса на рынке жилищного кредитования. Если год назад доля базовых программ составляла около 14%, то по итогам апреля она приблизилась к 40%. Спрос на базовую ипотеку за это время возрос приблизительно в 4 раза, что прямо коррелирует с динамикой снижения ставок кредитования», - прокомментировал директор департамента «Домклик» Сбербанка» Алексей Лейпи.

По его словам, доля программ с господдержкой продолжает коррекцию, что особенно заметно в сравнении с прошлогодними показателями. Если в апреле 2025 года на льготную ипотеку пришлось более 80% от всего объема выдач, то в апреле 2026 года эта доля сократилась более чем в 2 раза. Несмотря на это, спрос на льготные программы остается устойчивым, говорит эксперт. Он достиг 156,7 млрд руб. – на 8% больше, чем в марте.

