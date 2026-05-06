В суде Самары 6 мая продолжились прения по делу экс-главы МЧС Бойко

Дело рассматривает Ленинский районный суд Самары

6 мая в Ленинском районном суде Самары состоялось очередное заседание по делу экс-главы регионального МЧС Олега Бойко, которого обвиняют с многомиллионных взятках. Ранее суд допросил свидетелей, а теперь проводятся прения.

Следствие полагает, что с 2019 по 2023 годы Бойко организовал коррупционную схему с компаниями, которые проектировали и обслуживали системы пожарной безопасности. Предполагается, что он получил в качестве взяток не менее 73 миллионов рублей. Ранее он частично признал вину, хотя отказался называть полученные деньги взяткой.

Бойко задержали в декабре 2023 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще шесть человек.

На заседании подсудимые выступили с последним словом. Суд удалился, чтобы принять решение по делу. Вероятно, приговор провозгласят 13 мая, когда пройдет следующее заседание.

