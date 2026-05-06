Жилой дом купца Федорова на улице Галактионовской в Самаре отреставрируют

По плану, реставрация должна пройти в течение пяти лет после утверждения охранного обязательства. Фото: ГИООКН Самарской области

В Самаре могут отреставрировать жилой дом купца Федорова, построенный в 1914-1916 годы. Объект культурного наследия расположен на улице Галактионовской, 25, литеры А, А1. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства для ОКН регионального значения.

Из документов следует, что в течение полутора лет после утверждения охранного обязательства власти проведут оценку технического состояния объекта культурного наследия. После этого предстоит разработать проектную документацию и отреставрировать дом купца Федорова.

По плану, реставрация должна пройти в течение пяти лет после утверждения охранного обязательства. Внешний осмотр объекта ограничивать не будут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал