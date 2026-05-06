Средняя зарплата в Самарской области за год выросла на 11,1%

В Самарской области подсчитали уровень среднемесячной начисленной зарплаты. По данным Самарастата, в феврале 2026 года она составила почти 76 тысяч рублей в месяц. По сравнению с февралем прошлого года ее уровень вырос на 10,4%.
«В январе-феврале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 11,1%»,. – говорится в докладе ведомства.
Также стали известны средние зарплаты в разных сферах. Больше всего в Самарской области зарабатывают айтишники, в среднем – 115 тысяч рублей. На втором месте – сотрудники финансовой и страховой сферы с зарплатой в 107 тысяч рублей. Самые скромные зарплаты у тех, кто работает к гостиницах и общепите – чуть больше 50 тысяч рублей.
