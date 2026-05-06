449 пожаров произошло в Самарской области с начала года

С начала 2026 года в Самарской области произошло уже 449 пожаров. Такие цифры озвучили на пресс-конференции о пожарной безопасности, которая прошла 6 мая. По сравнению с прошлым годом число пожаров выросло на 15%.

«Погибли 18 человек, еще 23 получили травмы», – рассказали в МЧС.

Основные причины, которые приводят к пожарам, – это неосторожное обращение с огнем, неисправность электрики и детская шалость. Они остаются актуальными уже много лет.

Напомним, что с 7 по 10 мая в Самарской области прогнозируют высокую пожарную опасность лесов четвертого класса. Также действует особый противопожарный режим, и разводить огонь запрещено.

