Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 7 мая

Ракетная опасность действовала в Самарской области чуть больше часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Она действовала примерно с 6:30 до 7:50. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области объявлен отбой «Ракетной опасности», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Также оповещения о снятии угрозы ракетной опасности разослало МЧС России. Об этом же было объявлено в Самаре по громкоговорителям.

Напомним, около 3:30 7 мая в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Спустя примерно три часа — ракетную опасность. Был введен режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно перестал принимать и выпускать самолеты. Движение наземного общественного транспорта было приостановлено. Занятия в школах в первую смену перенесли на вторую.

