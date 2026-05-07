НовостиОбщество7 мая 2026 4:57

В Самаре железнодорожнику выплатят 400 тысяч рублей после травмы на работе

В Самаре обязали компенсировать моральный вред работнику депо
Елизавета ЖИРНОВА
При производстве произошел несчастный случай

При производстве произошел несчастный случай

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд удовлетворил иск транспортного прокурора о компенсации морального вреда железнодорожнику, который получил тяжелую травму на производстве. Советский районный суд постановил взыскать 400 тысяч рублей в пользу работника моторвагонного депо «Безымянка». Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что в марте 2024 года при производстве работ по обточке колесных пар произошел несчастный случай, в результате которого слесарю по ремонту подвижного состава причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что мужчина получил травму из-за нарушений требований охраны труда, которые допустили в депо. После этого транспортная прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

