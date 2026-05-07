В Самаре местного жителя накажут за передачу паспорта для регистрации фирмы

Самарец не участвовал в работе компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого будут судить за незаконное предоставление документов для регистрации юридического лица. По версии следствия, в 2025 году мужчина передал свой паспорт для оформления фирмы и получил за это 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейскими установлено, что водитель, ранее не имевший проблем с законом, согласился на предложение случайного знакомого и передал свой паспорт для оформления документов. В результате его внесли в Единый государственный реестр юридических лиц как директора ООО, расположенного в Красноярском районе Самарской области», — рассказали в полиции.

По данным следствия, самарец не участвовал в работе компании и фактически не управлял ею. Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.

