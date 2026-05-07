В Самаре пешеходную улицу украсят более 30 тысяч растений

В городе уже распустились тюльпаны Фото: мэрия Самары

В Самаре начали сезонное цветочное оформление улиц, скверов и площадей. До конца июня в городе планируют высадить до 1,5 млн цветов. На пешеходной улице Ленинградской в этом сезоне появится более 30 тысяч растений, а к 9 Мая там высадят свыше 7 тысяч цветов.

«Цветы украшают нашу Самару, делают ее уютнее и свежее. По итогу прошлого года вместе с сотрудниками служб приняли решение использовать в цветочном оформлении больше многолетних растений и обновить дизайн клумб. Например, на Ленинградской новый дизайн разработан для четырех больших клумб, добавим цветов в 107 приствольных рабаток», — сказал глава Самары Иван Носков.

Основные работы идут на территориях, где пройдут мероприятия ко Дню Победы. Это парк Победы, площадь Памяти, улица Молодогвардейская и другие площадки.

В городе уже распустились тюльпаны на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Также в историческом центре Самары на этой неделе высадили 42 дерева. Вдоль дорог и тротуаров размещают кашпо и вертикальные конструкции с цветами. Всего в городе установят 1173 таких элемента.

