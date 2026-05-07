Восемь рейсов задержаны на вылет в аэропорту Самары 7 мая

Большое количество пассажиров не может попасть в места назначения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 7 мая, в самарском аэропорту произошли массовые задержки рейсов из-за ограничений, которые ввели для безопасности полетов. По данным на 10:30, на вылет задержано восемь самолетов. Соответствующая информация представлена в онлайн-табло Курумоча.

Большое количество пассажиров не может попасть в места назначения. Так, людям приходится долго ждать вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Хургаду. По одному рейсу в Дубай и Москву отменены.

Аэропорт Самары не выпускает и не принимает самолеты с момента действия в регионе ракетной опасности. Ее сняли в 07:45, однако воздушная гавань все еще закрыта.

