Самарцев ждет очередная четырехдневная рабочая неделя 12-15 мая

Жителей Самарской области, как и всех россиян, ждет очередная короткая неделя. В рамках празднования 9 мая в 2026 году выходные дни выпали на субботу, воскресенье и понедельник. Соответствующая информация представлена в производственном календаре.

В связи с отдыхом с 9 по 11 числа следующая рабочая неделя получится сокращенной. Трудится после праздников предстоит только четыре дня. Такая же ситуация была во время празднования 1 мая. Праздник весны и труда выпал на пятницу, поэтому рабочая неделя тоже была четырехдневной.

Напомним, парад Победы пройдет без военной техники и с меньшим числом зрителей. Число трибун для зрителей сократят с восьми до двух. Фейерверк и артиллерийский салют запустят на набережной в 22:00. Также в День Победы ограничат мобильный интернет и сотовую связь.

