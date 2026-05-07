В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 7 мая

Временные ограничения необходимы для безопасности полетов

В четверг, 7 мая, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«В 05:17 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для безопасности полетов», – написано в посте.

Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 03:30 до 10:46. Также в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.

